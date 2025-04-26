Число пострадавших при взрыве в порту Ирана возросло до 750

Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени рассказал, что число пострадавших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе увеличилось до 750, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tasnim.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани рассказал, что ЧП произошло на складе с химикатами, при этом его причины пока устанавливаются.

Как сообщает Tasnim, взрыв прогремел из-за возгорания резервуара с топливом. При этом иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов заявила, что инцидент не связан с нефтяной инфраструктурой, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.

Мощный взрыв в порту Бендер-Аббас на юге Ирана прозвучал днем 26 апреля. По информации СМИ, это произошло из-за возгорания одной из емкостей с топливом.

Ранее сообщалось, что от взрыва пострадали 516 человек.