Число пострадавших при столкновении парома в Босфоре возросло до 12

В результате столкновения пассажирского парома с сухогрузом в Босфорском проливе пострадали уже более 12 человек, сообщает «КоммерсантЪ» .

Инцидент произошел в пятницу вечером около 20:30 по московскому времени у причала Ускюдар на азиатском берегу Стамбула. По предварительным данным, паром рейса Бешикташ—Ускюдар столкнулся с грузовым судном под панамским флагом.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное. Свидетели сообщают, что столкновение произошло при маневрировании в районе оживленного порта Ускюдар, где интенсивное судоходство часто создает сложности для навигации.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

