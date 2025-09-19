Восемь человек пострадали при морском крушении в Турции

Паром и сухогруз столкнулись в Босфорском проливе
Происшествия

Фото - © CNN Türk

В Босфорском проливе у причала Ускюдар в Стамбуле произошло столкновение пассажирского парома с сухогрузом, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, пострадали не менее восьми человек, двое из которых госпитализированы с травмами.

Оба судна временно отстранены от движения по проливу, mientras власти начали расследование причин инцидента.

Губернаторство Стамбула подтвердило, что ситуация взята под контроль, а работа паромного сообщения будет восстановлена после проверки безопасности.

