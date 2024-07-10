Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Шебекина возросло до 7

сегодня в 13:32

Гладков: количество пострадавших при атаке ВСУ на Шебекино выросло до 7

По предварительной информации, 7 мирных жителей пострадали в результате атаки украинских сил на Шебекинский городской округ Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Губернатор отметил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получили 3 многоэтажки, 2 социальных объекта, 5 коммерческих объектов и промышленное предприятие. Кроме того, зафиксированы повреждения 20 автомобилей. В настоящее время информация о последствиях уточняется.

Гладков добавил, что на местах ЧП работают городские оперативные службы, специалисты продолжают обход территории.

Ранее украинская армия нанесли удар из РСЗО «Ураган» по жилому дому в Шебекине. В результате атаки ВСУ погиб мирный житель. В двух кварталах от пятиэтажки находится здание администрации города.