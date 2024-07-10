Мирный житель погиб из-за ракетного удара ВСУ по пятиэтажке в Шебекине
Mash: человек погиб при обстреле ВСУ жилого дома в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал SHOT
Мирный житель погиб в результате ракетного удара украинской армии из РСЗО «Ураган» по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области, сообщает Mash.
Пятиэтажка, которую обстрелял противник, расположена в двух кварталах от здания администрации Шебекинского городского округа.
В настоящее время на месте работают городские спецслужбы. Правоохранительные органы оцепили район.
В среду днем солдаты ВСУ нанесли удар из ракетной системы залпового огня «Ураган» по жилому дому в Шебекине. Снаряд попал по несущей торцевой стене здания рядом с балконами. Предварительно, в результате ЧП еще пострадали 3 мирных жителя.