3 человека пострадали после удара «Ураганом» по многоэтажке в Шебекине
Mash: ВСУ ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажке в Белгородской области
Украинские силы из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» обстреляли пятиэтажный жилой дом в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщает Mash.
Атака на пятиэтажку произошла днем в среду. Снаряд ВСУ попал по несущей торцевой стене рядом с балконами.
По предварительной информации, в результате атаки противника пострадали 3 человека.
С начала спецоперации Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотниками со стороны киевского режима.