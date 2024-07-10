3 человека пострадали после удара «Ураганом» по многоэтажке в Шебекине

сегодня в 12:08

Mash: ВСУ ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажке в Белгородской области

Украинские силы из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» обстреляли пятиэтажный жилой дом в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщает Mash .

Атака на пятиэтажку произошла днем в среду. Снаряд ВСУ попал по несущей торцевой стене рядом с балконами.

По предварительной информации, в результате атаки противника пострадали 3 человека.

С начала спецоперации Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотниками со стороны киевского режима.