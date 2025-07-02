Раскрыты личности еще двух задержанных в Азербайджане россиян

Стали известны личности еще двоих задержанных в азербайджанском Баку россиян. Ими оказались психолог Алексей Васильченко и программист Валерий Даулов, сообщает Baza .

Первый — 25-летний мужчина из Санкт-Петербурга. Родился Васильченко в Норильске, ездил в Баку на отдых.

38-летний Даулов — уроженец Архангельска. С 2013 года трудоустроен программистом в «Газпромнефти». В дальнейшем перебрался в Санкт-Петербург и продолжал работать в той же компании. Также, по информации Baza, мужчина в октябре 2022 года пересек границу России с Казахстаном.

До этого суд в Баку на четыре месяца отправил под арест восьмерых россиян. Их обвиняют в якобы онлайн-торговле наркотиками, транзите запрещенных веществ из Ирана, и кибермошенничестве.

Ранее сообщалось, что один из задержанных в Азербайджане — 22-летний студент из Санкт-Петербурга Дмитрий Федоров. Он учился в архитектурно-строительном университете.