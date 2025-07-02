В Серпухове обсудили подготовку жилого фонда к осенне-зимнему отопительному периоду

Главной темой стала «Подготовка жилого фонда к осенне-зимнему отопительному периоду». В округе будут проведены: ремонт подъездов (дверей, окон), систем отопления, кровли, водостока, водоотведения; утепление труб; устранение подтоплений; покраска фасадного газопровода; проверка состояния дымоходов, вентиляции, подвальных помещений и продухов цоколей.

Второй темой обсудили «Благоустройство дворовых территорий». В план работ на 2025 год включено 16 дворов, в которых проведут: ремонт асфальта и бордюров; установку МАФов; модернизацию освещения; создание парковок; озеленение и обновление детских и спортивных площадок.

Кроме того, в округе запланированы работы по модернизации детских игровых площадок по 34 адресам, модернизация уличного освещения на 22 дворовых территориях и на 12 — устройство пешеходных коммуникаций.

Третьей темой стала «Медиаповестка недели». Основные мероприятия этой недели приурочены ко Дню ветеранов боевых действий. 1 июля состоялся поэтический вечер и возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан», а 4 июля состоится презентация выставки работ участника СВО Никиты Зайцева «Границы мира» в МВЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.