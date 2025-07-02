Школьники ХМАО сдали 12,8 тонн батареек на утилизацию

В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги четвертого этапа образовательной программы «Сдавайте батарейки в Югре!», организованной региональным оператором. За 2024–2025 учебный год образовательные учреждения округа собрали и передали на утилизацию 12 874,5 кг использованных батареек, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора, сообщает пресс-служба РЭО.

«В экологическом проекте в Югре принимают участие 317 образовательных учреждений из 49 поселений региона. На протяжении года проходят тематические уроки, где сотрудники регионального оператора и команда экоцентров „Югра Собирает“ рассказывают ребятам о вреде отработанных батареек и правилах их переработки. Их собирают в специальные контейнеры, а в мае передают в экоцентры Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Мероприятие входит в программу международной экологической акции „Спасти и Сохранить“ наряду с несколькими сотнями экологических мероприятий, проходящими в ХМАО-Югре», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Лидерами по сбору батареек стали:

Нижневартовский лицей № 1 (493 кг),

Сургутский лицей им. В. И. Хистматуллина (425 кг),

Лицей № 2 в Нижневартовске (368 кг).

«Отработанные батарейки — это отходы второго класса опасности. Они не относятся к твердым коммунальным отходам, за обращение с которыми отвечает региональный оператор. Вместе с тем, нам важно, чтобы каждая батарейка отправилась не на полигон для отходов, а в реальную переработку, не нанося вред окружающей среде. Именно поэтому мы реализуем образовательный проект на территории всего округа и отправляем отработанные элементы питания на предприятие-переработчик в Ярославле», — уточнил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

Программа по приему батареек действует уже четыре года. При содействии Правительства Югры было подписано соглашение о правильной утилизации между «Югра-Экология», компанией «ЮВиС» и Национальной экологической компанией (НЭК). За время проекта на переработку отправили 43,4 тонны батареек — это около 2,17 млн штук.

Если не утилизировать батарейки, каждая из них загрязняет минимум 20 кв. метров земли. Таким образом, участники проекта за четыре года предотвратили загрязнение 43 400 кв. километров — это сравнимо с площадью Ханты-Мансийского района.

Новый этап акции «Сдавайте батарейки в Югре» начнется 1 сентября 2025 года. Однако внести вклад в защиту природы можно уже сейчас — экоцентры «Югра Собирает» работают без выходных. Пункты приема расположены в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске.

ППК «Российский экологический оператор» учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — развитие экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить: 100% сортировку ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и использование не менее 25% вторичных ресурсов в производстве.