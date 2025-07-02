Автора песни «Вечно молодой, вечно пьяный» осудили за поножовщину на застолье

сегодня в 10:22

Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Бурдин получил срок 3 года за поножовщину

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сам Бурдин свою вину не отрицает.

Автор песни «Вечно молодой, вечно пьяный» в ноябре 2024 года, употребив спиртное, устроил поножовщину на домашней вечеринке. На кухне квартиры собрались приятели музыканта и не знакомые ему люди, всех их объединило одно — водка.

В ходе пьяных разговоров вспыхнула ссора, во время которой Бурдин кинулся на одного из оппонентов и всадил ему в живот кухонный нож.

На место инцидента вызвали скорую помощь и полицию. Пьяного музыканта задержали, а позднее отправили в психдиспансер Екатеринбурга проходить принудительное лечение.

В 2017 году Бурдин ранил ножом сотрудника правоохранительных органов в столичном магазине.