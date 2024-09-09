Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до трех

Число пострадавших при обстреле села Грузское в Белгородской области увеличилось до трех, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

За медицинской помощью самостоятельно обратились две женщины: у одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. После оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу № 2 города Белгорода, отметил губернатор.

По его словам, повреждены четыре частных домовладениях и машина. Кроме того, зафиксированы повреждения на линиях электропередач.

Ранее Гладков сообщил, что Киевский режим обстрелял село Грузское Борисовского района Белгородской области из реактивной системы залпового огня, в результате террористических действий пострадала женщина.