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Гладков сообщил о ранении женщины при обстреле ВСУ из РСЗО села Грузское

Киевский режим обстрелял село Грузское Борисовского района Белгородской области из реактивной системы залпового огня, в результате террористических действий пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая доставляется в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил глава Белгородской области.

Гладков отметил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в трех частных домах выбиты окна, повреждены крыши и ограждение. В одном из домов повреждение получила газовая труба, но аварийные службы уже устранили утечку газа.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Информация о пострадавших и других повреждениях уточняется.

Ранее ВСУ атаковали три села в Белгородской области. В этот раз обошлось без жертв среди населения, но материальный ущерб нанесен некоторым домам и объектам энергетики.