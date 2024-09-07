ВСУ атаковали три села Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три села в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки в селе Тишанка в Волоконовском районе получила повреждения линия электроснабжения. Без света временно остаются жители сел Тишанка, Новое и хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

В селе Новое в результате удара дрона-камикадзе в частном домовладении оказались выбиты окна и повреждены ворота. В селе Березовка также пострадал частный дом.

Пострадавших среди людей нет.

Ранее украинские войска в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Было повреждено, разрушено несколько домов, мирные жители получили травмы.