Гладков рассказал о жутких последствиях обстрела ВСУ Белгородской области

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Гладков: несколько домов сожжено после атаки ВСУ на Белгородскую область

Украинские войска в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Было повреждено, разрушено несколько домов, мирные жители получили травмы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Дубовое получила ранение женщина — у нее минно-взрывная травма и сотрясение мозга. Пострадавшую доставили в местную больницу.

В этом населенном пункте из-за обстрела со стороны украинцев началось возгорание 2 домов и 4 машин. Еще в поселке Майский получил повреждения один дом.

В Белгороде ВСУ нанесли удар по социальному и коммерческому объектам. В домах потрескались стекла, получили повреждения крыши домов и фасад, легковая машина.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород из чешских РСЗО Vampire. Украинский режим произвел не менее семи выстрелов.