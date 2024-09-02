Гладков рассказал о жутких последствиях обстрела ВСУ Белгородской области
Украинские войска в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Было повреждено, разрушено несколько домов, мирные жители получили травмы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В поселке Дубовое получила ранение женщина — у нее минно-взрывная травма и сотрясение мозга. Пострадавшую доставили в местную больницу.
В этом населенном пункте из-за обстрела со стороны украинцев началось возгорание 2 домов и 4 машин. Еще в поселке Майский получил повреждения один дом.
В Белгороде ВСУ нанесли удар по социальному и коммерческому объектам. В домах потрескались стекла, получили повреждения крыши домов и фасад, легковая машина.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород из чешских РСЗО Vampire. Украинский режим произвел не менее семи выстрелов.