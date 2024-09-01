Украинские войска обстреляли Белгород из чешских РСЗО Vampire

Mash: ВСУ семь раз выстрелили по Белгороду из РСЗО Vampire, ранены два человека

Украинские войска масштабно обстреляли Белгород из чешского РСЗО RM-70 Vampire. Об этом сообщает Mash .

ВСУ выстрелили по Белгороду из РСЗО Vampire семь раз. Один из снарядов попал неподалеку от продуктового магазина на улице Пятого Августа — рядом со школой.

В этой части города украинская ракета приземляется в первый раз с начала спецоперации. Суммарно во время обстрелов региона пострадали минимум двое.

Ранее сообщалось, что ночью украинские войска устроили налет дронов на Белгородскую область. Российским системам ПВО удалось отразить большое количество атак.