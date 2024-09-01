Гладков: ночью ВСУ устроили налет дронов на Белгородскую область

В Белгородской области ночью снова работала система противовоздушной обороны из-за налета украинских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Российским войскам ПВО удалось уничтожить несколько украинских дронов, которые летели по направлению к Белгороду. Однако в Яковлевском городском округе отдельные беспилотники все же навредили местным жителям. Повреждения получили семь частных домовладений. Там осколки задели крышу дома и фасад.

Помимо этого, в Яковлевском городском округе повреждения получил и автомобиль местного жителя. Его кузов посекло осколками. Данные о других последствиях выясняются.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались обстрелять дронами Воронежскую область. Там удалось сбить более 10 беспилотников противника.