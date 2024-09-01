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Более десяти беспилотников сбито в Воронежской области

ПВО сбила более десяти беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов региона в результате падения обломков произошло возгорание травы», — сказано в сообщении.

Ранее в воскресенье ночью система ПВО сбивала украинские беспилотники в Воронежской, Брянской, Липецкой, Тульской, Рязанской и Московской областях.

ВСУ ночью также нанесли ракетный удар по Белгороду. Пострадавших нет.