ПВО сбила еще один летевший к Москве беспилотник
Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр Москвы.
Ранее ПВО сбила беспилотник ВСУ в районе Подольска.
В воскресенье ночью система ПВО сбивала украинские беспилотники в Воронежской, Брянской, Липецкой и Московской областях.
ВСУ ночью также нанесли ракетный удар по Белгороду. Сгорели три автомобиля, повреждены жилые дома и коммерческие объекты, сгорели три автомобиля. Пострадавших нет.