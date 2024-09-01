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ПВО сбила еще один летевший к Москве беспилотник

Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр Москвы.

Ранее ПВО сбила беспилотник ВСУ в районе Подольска.

В воскресенье ночью система ПВО сбивала украинские беспилотники в Воронежской, Брянской, Липецкой и Московской областях.

ВСУ ночью также нанесли ракетный удар по Белгороду. Сгорели три автомобиля, повреждены жилые дома и коммерческие объекты, сгорели три автомобиля. Пострадавших нет.