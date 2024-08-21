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Число пострадавших из-за удара ВСУ по нефтебазе в Пролетарске выросло до 42

Количество жителей РФ, получивших ранения после падения обломков ВСУ на промышленные склады в Пролетарске Ростовской области, увеличилось до 42. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы.

У 42 россиян травмы разной степени тяжести. При этом 15 из них госпитализированы. Остальные 27 жителей проходят амбулаторное лечение.

Раненых распределили по разным больницам в зависимости от степени травм. Шестерых отправили в медучреждения Ростова-на-Дону, двоих в госпитали Пролетарского района. Еще шестерых жителей РФ доставили в Санкт-Петербург.

Ранее жители Пролетарска Ростовской области покинули свои жилища. Это произошло на фоне того, что пожар продолжался после удара украинских войск по нефтебазе.