Жители Пролетарска бросают дома и уезжают из-за взрывов на нефтебазе

Жители Пролетарска Ростовской области вынуждены оставлять свои дома из-за продолжающихся пожаров после атаки со стороны ВСУ по нефтебазе, сообщает « Газета.Ru ».

По словам местной жительницы Елены, чьи дома оказались на недалеко от пожара, решили переехать на дачи. «Все сейчас на панике, учитывая, что ветер разворачивается в сторону жилых зон и спокойно может перенести огонь на большое расстояние», — отметила она.

По словам женщины, дом ее бабушки находится в 3-4 км по прямой от горящей нефтебазы, однако, несмотря на опасность и сильный запах гари в воздухе, она уезжать из дома не хочет.

Киевский режим атаковал объект энергетики примерно в 5 утра 18 августа. Из-за падения обломков начался пожар на промышленных складах. На место для тушения возгорания прибыли сотрудники МЧС. Ближе к 7 часам ВСУ нанесли еще один удар беспилотником по нефтебазе в момент, когда там уже работали спасатели.