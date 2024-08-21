Жители Пролетарска бросают дома и уезжают из-за взрывов на нефтебазе
Жители Пролетарска Ростовской области вынуждены оставлять свои дома из-за продолжающихся пожаров после атаки со стороны ВСУ по нефтебазе, сообщает «Газета.Ru».
По словам местной жительницы Елены, чьи дома оказались на недалеко от пожара, решили переехать на дачи. «Все сейчас на панике, учитывая, что ветер разворачивается в сторону жилых зон и спокойно может перенести огонь на большое расстояние», — отметила она.
По словам женщины, дом ее бабушки находится в 3-4 км по прямой от горящей нефтебазы, однако, несмотря на опасность и сильный запах гари в воздухе, она уезжать из дома не хочет.
Киевский режим атаковал объект энергетики примерно в 5 утра 18 августа. Из-за падения обломков начался пожар на промышленных складах. На место для тушения возгорания прибыли сотрудники МЧС. Ближе к 7 часам ВСУ нанесли еще один удар беспилотником по нефтебазе в момент, когда там уже работали спасатели.