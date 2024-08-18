ВСУ ударили по тушившим нефтебазу в Ростовской области сотрудникам МЧС

SHOT: ВСУ еще раз атаковали нефтебазу в Ростовской области после приезда МЧС

Украина нанесла еще один удар беспилотником по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области. Это произошло во время того, как объект начали тушить сотрудники МЧС РФ, сообщает SHOT .

Киев атаковал объект энергетики примерно в 05:00 18 августа. Из-за падения обломков начался пожар на промышленных складах. На место для тушения возгорания прибыли сотрудники МЧС.

Ближе к 07:00 ВСУ нанесли еще один удар беспилотником по нефтебазе в момент, когда там уже работали спасатели. Тем не менее, никто из них не пострадал.

Ранее три украинских дрона поразили над Нижегородской областью. Их удалось своевременно перехватить и сбить.