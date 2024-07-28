сегодня в 09:33

Три дрона ВСУ поразили над Нижегородской областью

Средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ над территорией Нижегородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны перехватили и уничтожили около 07:00 в воскресенье.

Ранее средства ПВО за ночь сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью.

Кроме того, два украинских беспилотника поразили над Курской областью. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Курском районе. Загорелись три резервуара с топливом, один уже потушили.