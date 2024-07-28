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Минобороны РФ: ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ над российскими регионами

Средства ПВО за ночь сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, два украинских беспилотника поразили над Курской областью.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Украина с помощью дронов атаковала село Сергеевка Глушковского района, в результате чего один человек пострадал.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.