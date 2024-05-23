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Число погибших при пожаре в хостеле в Подмосковье выросло до 7

Пожарные нашли тело еще одного погибшего при возгорании в хостеле в СНТ «Снегирь» городского округа Истра, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Таким образом, количество погибших в огне выросло до семи. Двоих пострадавших доставили в больницу.

Хостел располагался в частном доме. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Двухэтажный дом выгорел полностью.