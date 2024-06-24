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Число погибших при нападении террористов на Дербент и Махачкалу выросло до 20

Количество погибших при нападении террористов на Дербент и Махачкалу увеличилось до 20 человек. При этом погибли 17 сотрудников силовых структур, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Пострадали также 44 человека, из них 37 правоохранителей.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. Террористы ликвидированы. Власти Дагестана объявили трехдневный траур после терактов.

Глава республики Сергей Меликов ранее заявил, что всех участников «спящих ячеек» террористов поймают после терактов в Дагестане. Он еще высказал уверенность, что бандитами управляют из-за границы.