Число погибших при нападении террористов на Дербент и Махачкалу выросло до 20
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Количество погибших при нападении террористов на Дербент и Махачкалу увеличилось до 20 человек. При этом погибли 17 сотрудников силовых структур, сообщает Telegram-канал «112».
Пострадали также 44 человека, из них 37 правоохранителей.
23 июня в Дербенте и Махачкале боевики обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. Террористы ликвидированы. Власти Дагестана объявили трехдневный траур после терактов.
Глава республики Сергей Меликов ранее заявил, что всех участников «спящих ячеек» террористов поймают после терактов в Дагестане. Он еще высказал уверенность, что бандитами управляют из-за границы.