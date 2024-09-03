Число погибших бойцов ВСУ после удара по училищу в Полтаве увеличилось до 80

Число погибших украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи им. Маршала Советского Союза К. С. Москаленко выросло до 80, сообщает Mash .

Речь идет о бойцах ВСУ, которых уже нашли и отправили в морг. При разборе завалов на территории воинской части А3990 продолжают находить погибших боевиков.

Большая часть погибших украинских солдат является мобилизованными, которых готовили к отправке на линию боевого соприкосновения на покровского направлении СВО, где в настоящее время проходит активное наступление российских подразделений.

Предположительно, удар произошел во время перемещения бойцов ВСУ в укрытие, так как за несколько минут до атаки прозвучала воздушная тревога. По данным военкоров, информацию о скоплении боевиков ВСУ российские подразделения получили от полтавских информаторов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ с помощью отечественного ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве, в котором обучали специалистов по РЛС и РЭБ. В момент удара шло построение личного состава.