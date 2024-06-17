Число отравленных в Нижнем Новгороде выросло

В инфекционную больницу Нижнего Новгорода поступило 12 человек

В инфекционную больницу Нижнего Новгорода поступило 12 человек с признаками ботулизма, пишет ТАСС .

«По состоянию на 22:00 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек с признаками ботулизма», — сказали в пресс-службе регионального Минздрава, на данные которой ссылается агентство.

Девять человек находятся в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.

Ранее СУ СУ по Нижегородской области возбудил уголовное дело после отравления четверых человек продуктами доставки.