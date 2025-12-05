Четырем работникам пыточного рехаба в Егорьевске предъявили обвинение

сегодня в 12:11

В подмосковном Егорьевске четырем работникам реабилитационного центра предъявили обвинение в незаконном удерживании постояльцев. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Сотрудников обвиняют по части 3 статьи 127 Уголовного кодекса РФ (незаконное лишение свободы). Также силовики провели задержание другого фигуранта — консультанта центра. Ему также могут предъявить обвинение.

Во время допроса мужчины признали вину в преступлениях. Их планируют заключить под стражу.

На опубликованном видео фигурантов ведут с наручниками за спиной. Затем их допрашивают.

Ранее сообщалось, что подмосковные следователи занимаются расследованием издевательств над постояльцами реабилитационных центров в Егорьевске в деревне Малое Видное. Пострадавшие и их близкие рассказали о побоях. Также там, предположительно, унижали и плохо кормили людей.

