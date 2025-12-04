Постояльцы реабилитационных центров в Подмосковье рассказали о пытках и голоде

Следователи ГСУ СКР по Московской области расследуют издевательства над постояльцами реабилитационных центров в Егорьевске и деревне Малое Видное. Жертвы и их родственники рассказали о побоях, унижениях и голоде, сообщает «Сайт MK.Ru» .

В Московской области продолжается расследование по фактам жестокого обращения с постояльцами реабилитационных центров. По словам бывших пациентов и их родственников, в учреждениях практиковались побои, унижения и крайне скудное питание.

Отец 27-летнего мужчины, проходившего лечение от алкогольной зависимости, рассказал, что его сына избивали палками, не позволяли сидеть и кормили крайне плохо — одна курица приходилась на 40 человек. Родственники регулярно передавали продукты, но до пациентов они не доходили. Администрация центра скрывала следы побоев, замазывая синяки на фотографиях и удаляя переписку с родными.

28-летняя женщина, поступившая в центр после личных проблем, также столкнулась с жесткими условиями. По словам ее семьи, питание было скудным, а за любые разговоры или попытки выйти в туалет без сопровождения наказывали — рот заклеивали скотчем, а самих пациентов избивали. За пребывание в центре с родственников регулярно требовали дополнительные деньги.

Еще один пострадавший, 45-летний бывший юрист, провел в учреждении восемь месяцев. Его близкие рассказали, что мужчину держали впроголодь и избивали, в результате чего он потерял зрение на один глаз. Сам пострадавший сообщил следователям, что в центре царили тюремные порядки, а любые жалобы карались наказаниями.

По делу о рехабе в Видном проходят четверо потерпевших. Задержаны руководитель центра Максим Антонов, финансовый директор и двое волонтеров.

