Четырехлетняя девочка чуть не захлебнулась пеной в аквапарке в Сочи

Четырехлетнюю девочку накрыл гигантский слой пены на вечеринке в сочинском отеле. Когда мать нашла ребенка, малышка была уже на грани кислородного голодания, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в аквапарке на территории отеля «Акваград». Там проходила пенная вечеринка, куда пришли и дети. По словам родителей, возрастных ограничений у мероприятия не было, а техника безопасности не соблюдалась.

Жительница Краснодара пришла на мероприятие с дочкой. Женщина рассказала, что организаторы включили аппарат с пеной, которая накрыла детей с головой за считанные минуты. Когда уровень пены превысил рост малышей, устройство не выключили — оно все еще продолжало работать.

По словам женщины, она потеряла ребенка. Тогда она попросила администратора и диджея приглушить музыку и вызвать дочь через микрофон, однако они делали это неохотно. Когда мать нашла дочь, та уже была на грани кислородного голодания. Девочка едва не задохнулась. Малышка рассказала, что ей пришлось глотать пену, чтобы взять хоть немного воздуха.

Когда мать обратилась к администратору и врачу отеля, они не смогли ей помочь. Женщина написала претензию и попросила провести проверку.

Ранее 7 детей отравились хлором в гостинице в Анапе в Краснодарском крае. Четыре человека оказались в реанимации.