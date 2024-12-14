Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина неделю назад перенесла инсульт. Она лечится в реанимации, рассказал ТАСС глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.

Доктора держат состояние Сметаниной в тайне. Они не делают прогнозов по поводу ее здоровья.

Известно лишь то, что Сметанина в сознании. Собянин добавил, что люди молятся о ее здоровье.

Сметаниной 72 года. У нее пять серебряных и одна бронзовая медали, завоеванные за Олимпийских играх. На чемпионате мира спортсменка получила по четыре золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Ранее врачам Подмосковья удалось спасти мужчину от инсульта и сохранить ногу.