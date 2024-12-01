Врачам Подмосковья удалось спасти мужчину от инсульта и сохранить ему ногу

В Мытищинскую больницу поступил 70-летний мужчина с жалобами на сильные боли в ноге, хромоту и почерневший палец на стопе. Проведенное обследование установило значительное поражение артерий нижних конечностей и начавшийся некроз пальца. Также оказалось, что у пациента критическое сужение сонных артерий — около 15 см от ключицы до основания черепа, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи боролись не только за спасение ноги от ампутации, но и за жизнь пациента. Множественные сужения на разных участках сонной артерии достигали 70-90%. Стенки сосудов были не эластичными, как должно быть в норме, а хрупкими из-за отложений кальция. По плотности они напоминали хрусталь. Был крайне высок был риск инсульта.

Понадобилась срочная операция по удалению атеросклеротических бляшек в сосудах. Она заняла около 3 часов и прошла успешно, кровоток в сонной артерии восстановлен. После заживления операционного разреза провели плановую операцию по реконструкции артерий нижней конечности и компенсировали в ней кровообращение, болевой синдром купирован.

В ходе обследования врачи выявили у пациента также новообразования глотки и гортани. После восстановления от операции на сосудах его перевели в лор-отделение для дальнейшего обследования и лечения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.