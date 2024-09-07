Четыре украинских беспилотника сбили над Россией за ночь

Минувшей ночью над территорией двух регионов РФ ликвидировали четыре дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Два аппарата уничтожили над Белгородской областью, еще два — над Курской областью.

Таким образом, Украине не дали совершить террористические атаки в России.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала села Тишанка, Новое и Березовка. Повреждены линии электроснабжения, частные дома.