Четыре подростка пострадали при разборках в ТЦ в Ярославле
В Ярославле четыре человека пострадали при драке в торговом центре, сообщает пресс-служба СК России по Ярославской области.
В «Ауре» произошла массовая драка. Участниками потасовки стали как минимум 80 человек.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
Предварительно удалось установить, что несовершеннолетние на территории ТРК «Аура» грубо нарушали общественный порядок, а также применяли насилие в отношении других горожан.
В результате пострадали четыре несовершеннолетних. У них диагностированы телесные повреждения.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.