Четыре подростка пострадали при разборках в ТЦ в Ярославле

В Ярославле четыре человека пострадали при драке в торговом центре, сообщает пресс-служба СК России по Ярославской области.

В «Ауре» произошла массовая драка. Участниками потасовки стали как минимум 80 человек.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Предварительно удалось установить, что несовершеннолетние на территории ТРК «Аура» грубо нарушали общественный порядок, а также применяли насилие в отношении других горожан.

В результате пострадали четыре несовершеннолетних. У них диагностированы телесные повреждения.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

