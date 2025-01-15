Четыре человека пострадали в лобовом столкновении авто в Луховицах

В результате ДТП в Луховицах, где лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Дорожная авария произошла в среду на 11 км автодороги Луховицы — Зарайск. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Nissan, выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с машиной марки EXEED.

Автомобили получили значительные повреждения. Их детали раскидало по дороге. Оба водителя, а также два пассажира транспортных средств получили травмы. Их доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.