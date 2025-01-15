Автомобили разорвало на части из-за столкновения лоб в лоб в Луховицах

Люди пострадали в страшном ДТП в Луховицах

15 января в округе Луховицы произошло крупное ДТП. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что машины разорвало на части, сообщает Telegram-канал «Коломна».

Авария произошла на трассе в районе поворота на Троицкие Борки. Автомобили получили серьезные повреждения, их части раскидало по всей дороге.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные, полицейские и медики. Известно, что есть пострадавшие. Люди были заблокированы в машинах, им понадобилась помощь спасателей.

Ранее сообщалось, что число жертв в ДТП с автобусом, которое накануне произошло в подмосковном Солнечногорске, увеличилось до двух человек. По факту смертельной аварии в отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело.