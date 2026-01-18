сегодня в 20:42

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии взорвался газовый баллон, в итоге четыре человека получили травмы. Происшествие случилось в населенном пункте Заюково, пишет РЕН ТВ .

После взрыва начался пожар. Огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров. Справиться с возгоранием удалось прибывшим на место спасателям и пожарным.

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение Нальчика. Там им оказывают необходимую помощь.

Что стало причиной взрыва газового баллона, устанавливается компетентными органами.

