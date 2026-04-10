сегодня в 13:04

Четыре человека пострадали при мощном взрыве в центре Владикавказа

Четыре человека пострадали в результате мощного взрыва в центре Владикавказа. Причиной происшествия стала детонация фейерверков, сообщает SHOT .

ЧП произошло в пятницу днем в магазине пиротехники на улице Августовских событий. На опубликованных кадрах видно, после сильнейшего взрыва в небо поднимаются черные клубы дыма.

В результате происшествия пострадали сотрудники магазина пиротехники, в котором и начался пожар. Также при взрыве частично разрушены конструкции здания.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Рядом с эпицентром расположены склады строительных материалов.

