сегодня в 03:17

Четыре человека пострадали из-за падения осколков снаряда в Дубае

В центре Дубая в результате падения обломков перехваченного снаряда пострадали четыре человека. Об этом заявили власти эмирата, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел в районе Аль-Бадаа. Осколки снаряда упали на нежилое здание, из-за чего вспыхнул пожар.

Четыре человека, которые находились вблизи от пострадавшего здания, получили легкие травмы.

Какой именно снаряд был перехвачен системами ПВО над городом, власти не уточнили.

Ранее российские туристы сообщили о сильном взрыве в районе порта в Дубае.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.