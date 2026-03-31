Четыре человека пострадали из-за падения осколков снаряда в Дубае
В центре Дубая в результате падения обломков перехваченного снаряда пострадали четыре человека. Об этом заявили власти эмирата, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в районе Аль-Бадаа. Осколки снаряда упали на нежилое здание, из-за чего вспыхнул пожар.
Четыре человека, которые находились вблизи от пострадавшего здания, получили легкие травмы.
Какой именно снаряд был перехвачен системами ПВО над городом, власти не уточнили.
Ранее российские туристы сообщили о сильном взрыве в районе порта в Дубае.
