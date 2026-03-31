Российские туристы сообщили о сильном взрыве в районе порта в Дубае

В Дубае прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, над городом уничтожили иранский беспилотник, сообщает SHOT .

Взрыв раздался в районе порта в элитном районе Джумейра. Как рассказали российские туристы, они проснулись ночью от громкого звука, а затем увидели густой столб дыма.

При этом официальной информации от властей ОАЭ пока нет.

Ранее танкер загорелся вблизи Дубая из-за попадания снаряда.

