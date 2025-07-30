Четыре человека получили травмы из-за землетрясения в Камчатском крае

Четверо получили травмы во время землетрясения в Камчатском крае. Среди них есть и ребенок, сообщает « 112 ».

Двух человек доктора забрали в больницу. Однако у них только легкие ушибы. За медпомощью в Сахалинской области пока никто не обращался.

На Камчатке ночью 30 июля произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало одним из самых мощных в истории региона и затронуло Сахалинскую область РФ, а также угрожает побережьям Японии, Китая и США. Объявлена опасность цунами.

Ранее режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в Сахалинской области после мощного землетрясения на Камчатке. В регионе было цунами.