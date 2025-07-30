Режим ЧС введен в Сахалинской области после мощного землетрясения

Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после мощного землетрясения и цунами

После сильного землетрясения на Камчатке в Северо-Курильском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает «Царьград» .

«По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошли землетрясение и цунами, введен режим ЧС», — заявили в пресс-службе правительства региона.

Землетрясение началось на Камчатке ночью 30 июля. По данным сейсмологов, его магнитуда достигла 8,8 балла, оно стало самым мощным с 1952 года. Толчки спровоцировали цунами и привели к затоплению побережья.

Жительница региона рассказала, как это было. По ее словам, все вокруг ходило ходуном, включая асфальт под ногами. Некоторые люди кричали в панике, кто-то даже плакал и молился.