Четыре человека погибли в результате стрельбы в школе Турции

Жертвами нападения ученика на школу в турецком Кахраманмараше стали четыре человека. Также ранены более 20 человек, сообщает Baza .

Как рассказал губернатор Мукеррем Унлюер, в среду восьмиклассник ворвался в школу с оружием и открыл стрельбу по учащимся. У него был с собой пистолет, украденный у отца.

На месте работает спецназ и экстренные службы.

Ранее в Сети появились кадры, как одного из пострадавших в результате ЧП помещают в карету скорой помощи. Судя по ролику, перед территорией школы столпилось много людей, среди которых родители учеников.

