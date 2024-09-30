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Четыре человека погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Авария в Волгоградской области унесла жизни четырех человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону .

Смертельное ДТП произошло в Светлоярском районе 30 сентября в 7:20 утра. На 43-м км автодороги «Волгоград-Сальск» столкнулись два автомобиля, «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2114».

В результате аварии четыре человека получили смертельные травмы. Еще один пострадавший был госпитализирован.

На место аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции. Также там работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа МВД.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что движение по автодороге, где произошло ДТП, не затруднено. Оно осуществляется в штатном режиме.

Ранее ДТП произошло в Краснодарском крае, где столкнулись грузовик и автобус, перевозивший почти 50 болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Предварительно, водитель автобуса погиб.