Жительнице Каширы присвоили звание заслуженного работника соцзащиты населения

Почти три десятка лет в сфере соцзащиты Каширы работает Ольга Вишнякова. За это время она прошла путь от воспитателя до руководителя социально-реабилитационного учреждения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Молодой специалист-педагог Ольга Вишнякова в 1997 году пришла работать в Центр социальной реабилитации «Семья». Говорит, что, возможно, это была некая случайность: она на тот момент была учителем математики в одной из каширских школ. И как раз должна была выйти из декретного отпуска на работу. Правда, ее смущало, что учитель, который замещал ее в этот период, должен будет покинуть это место… И Ольга Вишнякова решила — найду другую работу. Так она стала воспитателем стационарного отделения Центра «Семья».

«Это было время становления сферы соцзащиты как таковой. Центр работал на тот момент только год. И мы, можно сказать, начинали с нуля работу в нашем учреждении. В основном, это были ребятишки из неблагополучных семей со своими характерами, проблемами, тревогами. Работали с семьями воспитанников, старались помочь родителям преодолеть трудности и вернуть ребенка в семью. Не всегда это получалось, и тогда дети в отделении могли проживать по несколько лет. Всем коллективом отделения старались окружить детей заботой, привить полезные навыки для дальнейшей самостоятельной жизни. У меня о каждом из воспитанников остались самые теплые воспоминания. Все они для меня были и есть просто дети», — рассказала Ольга Вишнякова.

Ольга понимала: она нужна именно здесь, именно этим детям. И поэтому она старалась выполнить свою работу как можно лучше и вложить в своих подопечных все тепло своего сердца.

Кстати, почему Ольга выбрала работу с детьми? Этот ответ для нее очевиден.

«Этот интерес у меня еще со школы. Я была вожатой и мне нравилось этим заниматься. Я помню тех, кто был моими подопечными, помню наши игры, походы и все, чем мы наполняли тогда нашу школьную жизнь», — сказала она.

Ольга Кракосевич, Наталья Шарикова, Екатерина Корякина — это имена педагогов Тарасковской школы, которым Ольгаблагодарна и по сей день. Потому что именно они были теми, кто заложил в ней основы того жизненного пути, по которому уверенно сейчас идет Ольга Вишнякова.

Сейчас Ольга — руководитель отделения реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский». Здесь работают с детьми с серьезными нарушениями здоровья. Отделение открылось в 2011 году на базе Каширского социально-реабилитационного центра «Семья» и Ольга начинала организовывать его работу.

«Дети у нас проходят реабилитацию курсами. Мы делаем многое — диагностируем, проводим занятия с детьми, следим за динамикой, работаем с родителями. Последний пункт для нас очень важен. В планах — начать работу по ранней реабилитации детей от 0 до 3 лет. Это время, когда ребенку можно максимально помочь. И родители здесь — первое звено в этой цепочке, ведь ребенок учится именно у них. Мы рассказываем родителям о периодах формирования тех или иных навыков детей, обращаем внимание на особенности развития, предлагаем развивающие занятия с их малышом», — рассказала Ольга Вишнякова.

И главное мерило в этой работе — индивидуальные успехи детей. Начал смотреть в глаза ребенок, приклеил магнит на нужное место, заговорил, начал передвигаться самостоятельно… Все это маленькие большие победы Ольги Вишняковой и ее коллег, из которых складывается целое — дальнейшая судьба каждого ребенка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.