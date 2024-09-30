Сгорел дотла: появилось видео с автобусом гандбольных болельщиков на Кубани

МЧС показало видео с места ДТП со сгоревшими автобусом и фурой на Кубани

МЧС показало видеокадры с места смертельного ДТП в Краснодарском крае, где столкнулись автобус и фура. Предварительно, при аварии погиб водитель автобуса, в котором перевозили почти 50 болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», сообщает «Царьград» .

На обнародованных спасателями кадрах видны груды металла, оставшиеся после столкновения двух транспортных средств. В результате аварии госпитализировали 22 человека, в том числе трех несовершеннолетних, амбулаторную помощь получили 8 взрослых и один ребенок.

После ДТП вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать с привлечением 35 сотрудников МЧС и 9 спецмашин.

В МВД заявляли, что крупная авария на Кубани произошла из-за того, что один из водителей выехал на встречку и врезался в другой автотранспорт.

Авария с участием большегруза и автобуса произошла 29 сентября на трассе в станице Старокорсунской. Пока заявлено об одном погибшем в результате ДТП.