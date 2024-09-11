Четыре беспилотника ВСУ сбили над тремя регионами РФ ночью

Их сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). Два аппарата уничтожены над Орловской областью, по одному – над Белгородской и Курской областями.

Так, ВС РФ не дали украинской армии совершить террористические атаки.

Ранее россиянам дали советы о поведении во время атаки беспилотников. При появлении дрона следует как можно скорее покинуть открытое место и позвонить по номеру 112. По телефону важно рассказать о своем местонахождении, описать беспилотник и указать направление, куда он летит.