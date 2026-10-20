Жительница Химок вошла в финал областного конкурса «Хозяйка села»

В Международный день сельских женщин подвели итоги первого областного конкурса «Хозяйка села». На конкурс поступило более 300 заявок со всего Подмосковья, в финал прошли 78 участниц. Среди них — Елена Мокрова из Химок, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Награждение финалистов состоялось в Красногорске. Организаторы подчёркивали, что главная цель конкурса — не оценка и соперничество, а благодарность сельским женщинам за их труд и вклад в развитие территорий.

Елена Мокрова — учредитель зоогостиницы «10 кошек» и член Химкинского отделения Союза женщин России. Она достойно представила Химки, продемонстрировав, как забота и профессионализм проявляются и в бизнесе, и в общественной работе. Выход Елены Мокровой в финал областного конкурса — яркое подтверждение того, что в Химках живут активные, инициативные и талантливые женщины, развивающие свой город.

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