Школьники Подмосковья обсудили роль труда на «Разговорах о важном»

Школьники и студенты колледжей Подмосковья 19 октября на занятиях «Разговоры о важном» познакомились с историей железных дорог России и жизнью балерины Галины Улановой, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Занятия цикла «Разговоры о важном» прошли 19 октября в школах и колледжах России. Обе темы объединила мысль о том, что за достижениями стоят труд, преданность делу и стремление развиваться.

Ученики 1–5-х классов изучили историю железных дорог России. Они узнали, как поезда связали регионы страны, какую роль железнодорожный транспорт играет в жизни общества и какие специалисты обеспечивают организованное и безопасное движение. Школьники также обсудили современные технологии, развитие транспортной системы и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, вклад инженеров и строителей в будущее страны.

Ученики 6–11-х классов и первокурсники программ среднего профессионального образования познакомились с творческим путем Галины Улановой, чье искусство стало частью мирового культурного наследия. На примере ее биографии участники обсудили талант, упорство, дисциплину, профессиональное мастерство и роль наставника.

Ребята рассмотрели, как музыка, движения и пластика передают чувства и характеры героев, а также узнали, как Уланова передавала опыт молодым артистам. История железных дорог показала значение совместной работы для развития страны, а судьба балерины — силу таланта и наставничества.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.