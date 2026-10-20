Статистики Видновского перинатального центра отмечают профессиональный праздник

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Сотрудники статистического профиля Видновского перинатального центра 20 октября отмечают профессиональный праздник. Их работа помогает принимать решения для повышения качества медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В организационно-методическом отделе Видновского перинатального центра работают специалисты, посвятившие статистике более 10 лет. Ежедневно они обрабатывают тысячи показателей и составляют десятки отчетов.

Статистики все 365 дней в году учитывают поступление и выписку пациенток, отслеживают переводы мам и малышей между отделениями, фиксируют количество новорожденных. Эти сведения помогают видеть общую картину работы центра и замечать изменения.

«Анализ статистических данных помогает выявлять проблемы, с которыми сталкиваются как будущие мамы, так и сотрудники центра. На основе полученных показателей принимаются решения по улучшению качества медицинской помощи, внедрению новых методик и технологий, обучению персонала и многому другому», — рассказала заведующая организационно-методическим отделом Татьяна Хрипкова.

Главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова также отметила вклад сотрудников в развитие учреждения.

«Статистики каждый день предоставляют важную информацию, необходимую для роста и развития отделений центра», — отметила Тамара Белоусова.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.